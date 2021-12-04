Україна здобула першу в сезоні медаль Кубка світу з фристайлу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Анастасія Новосад, Дмитро Котовський та Олександр Абраменко стали третіми у змаганнях серед змішаних команд на етапі Кубка світу в Руці.

У фіналі Новосад набрала 85,36 ​​бала, Котовський – 88,05, Абраменко – 118,14.

Це перша медаль збірної України у новому розіграші Кубка світу.

На Олімпіаді-2022 року вперше будуть розіграні медалі у змаганнях серед змішаних пар.

Фристайл

Кубок світу. Другий етап

Лижна акробатика. Командні змагання

1. Китай – 343,24

2. Росія - 326,48

3. Україна – 291,55



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