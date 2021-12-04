Україна здобула першу в сезоні медаль Кубка світу з фристайлу
Збірна України виграла бронзову медаль у командних змаганнях з лижної акробатики на етапі Кубка світу в Фінляндії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Анастасія Новосад, Дмитро Котовський та Олександр Абраменко стали третіми у змаганнях серед змішаних команд на етапі Кубка світу в Руці.
У фіналі Новосад набрала 85,36 бала, Котовський – 88,05, Абраменко – 118,14.
Це перша медаль збірної України у новому розіграші Кубка світу.
На Олімпіаді-2022 року вперше будуть розіграні медалі у змаганнях серед змішаних пар.
Фристайл
Кубок світу. Другий етап
Лижна акробатика. Командні змагання
1. Китай – 343,24
2. Росія - 326,48
3. Україна – 291,55
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.45
-
EUR
Купівля 30.63Продаж 31.08
- Актуальне
- Важливе