Біатлон: Збірна України назвала склад на Олімпіаду-2022

Про це повідомляє Суспільне:Спорт.

За словами президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака, п'ятим учасником Олімпіади-2022 від нашої чоловічої збірної стане Артем Тищенко, який приєднається до Дмитра Підручного, Артема Прими, Антона Дудченка та Богдана Цимбала.

"Тищенко поїде п'ятим. Четвірка відома, там немає ніяких варіантів, тому таким складом будемо їхати. Хіба що якщо щось станеться - заміна буде по ходу. До 1 лютого ще можна робити заміну у випадку хвороби", - сказав Бринзак.

Для Тищенка Олімпіада стане другою в кар'єрі. У нинішньому сезоні він разом з Дар'єю Блашко виграв бронзу в одиночній змішаній естафеті та приніс Україні єдину медаль Кубка світу.

Прима та Підручний також виступлять на Олімпійських іграх вдруге, Дудченко та Цимбал дебютують на Іграх.