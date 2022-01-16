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Біатлон: Збірна України назвала склад на Олімпіаду-2022

16 січня, 2022 неділя
20:10
Спорт Артем Тищенко

На Олімпійських іграх у Пекіні за чоловічу збірну України з біатлону виступатимуть Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал та Артем Тищенко

Про це повідомляє Суспільне:Спорт

За словами президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака, п'ятим учасником Олімпіади-2022 від нашої чоловічої збірної стане Артем Тищенко, який приєднається до Дмитра Підручного, Артема Прими, Антона Дудченка та Богдана Цимбала. 

"Тищенко поїде п'ятим. Четвірка відома, там немає ніяких варіантів, тому таким складом будемо їхати. Хіба що якщо щось станеться - заміна буде по ходу. До 1 лютого ще можна робити заміну у випадку хвороби", - сказав Бринзак. 

Для Тищенка Олімпіада стане другою в кар'єрі. У нинішньому сезоні він разом з Дар'єю Блашко виграв бронзу в одиночній змішаній естафеті та приніс Україні єдину медаль Кубка світу. 

Прима та Підручний також виступлять на Олімпійських іграх вдруге, Дудченко та Цимбал дебютують на Іграх. 

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Олімпіада-2022
Збірна України
біатлон
Володимир Бринзак
Олімпійські ігри
Дмитро Підручний
Артем Прима
Артем Тищенко
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