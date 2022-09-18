Били з артилерії й танків: на Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 30 цивільних об'єктів
У Запорізькій області протягом 17 вересня російські загарбники зруйнували 30 цивільних об'єктів у 28 населених пунктах
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
На Запорізькому напрямку 17 вересня ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. За добу окупанти обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту.
Вони обстрілялт цивільні об'єкті в районі Вільноандріївки, Полтавки, Дорожнянки, Оріхова, Темирівки, Таврійського, Гуляйполя, Білогір'я, Залізничного, Ольгівського, Щербаків, Степногірська, Преображенки, Новояковлівки, Малої Токмачки, Павлівки, Новоданилівки, Новоандріївки, Новопавлівки, Червоного, Чарівного, Нового, Малинівки, Новокарлівки, Приморського, Кам'янського, Малих Щербаків і Степового.
"Надійшло 30 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - зауважили в ОВА.
Упродовж 17 вересня з тимчасово окупованої території евакуювали 882 цивільних, 192 з них - діти.
- 17 вересня очільник Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що на окупованій частині Запорізької області росіяни блокують інтернет, щоб діти не могли навчатись онлайн.
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