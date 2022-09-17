Окупанти блокують інтернет, щоб діти в окупації не могли навчатися онлайн, - очільник Запорізької ОВА
Росіяни в окупованій частині Запорізької області шукають способи тиску на вчителів та блокують навчання за українською освітньою програмою
Про це заявив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у ефірі Еспресо.
"Вони не тільки вишукують дітей, щоб тиснути на вчителів, які займаються з ними безпосередньо, але й блокують можливості доступу до інтернету регулярно. Хочуть, щоб діти з окупованої території залишились невігласами", - сказав Старух.
Він наголосив, що по багатьох територіях області навчання онлайн відбувається - діти займаються.
"Ми запрошували все літо вчителів виїхати на неокуповану територію області і значна частина вчителів це зробила. Тепер з хабів на базі навчальних закладів Запоріжжя займаються з своїми учнями у більш безпечних умовах.Займатись на місці небезпечно, бо хоч один хтось розкаже і будуть наслідки для вчителя досить недобрі", - підсумував очільник ОВА.
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