Про це заявив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у ефірі Еспресо.

"Вони не тільки вишукують дітей, щоб тиснути на вчителів, які займаються з ними безпосередньо, але й блокують можливості доступу до інтернету регулярно. Хочуть, щоб діти з окупованої території залишились невігласами", - сказав Старух.

Він наголосив, що по багатьох територіях області навчання онлайн відбувається - діти займаються.

"Ми запрошували все літо вчителів виїхати на неокуповану територію області і значна частина вчителів це зробила. Тепер з хабів на базі навчальних закладів Запоріжжя займаються з своїми учнями у більш безпечних умовах.Займатись на місці небезпечно, бо хоч один хтось розкаже і будуть наслідки для вчителя досить недобрі", - підсумував очільник ОВА.