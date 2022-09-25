Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

На Запорізькому напрямку ситуація впродовж доби суттєво не змінилась. Основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Протягом 24 вересня росіяни обстріляли позиції ЗСУ з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту.

Вони накрили вогнем цивільну інфраструктуру в районі Запоріжжя, Оріхова, Полтавки, Дорожнянки, Гуляйполя, Залізничного, Білогір'я, Шевченка, Степового, Ольгівського, Червоного, Темирівки, Малих Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Запорізького та Кам'янського.

"Надійшло 46 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.

Упродовж доби з тимчасово окупованої території евакуювали 1122 людей, зокрема 230 дітей.

У ніч із 24 на 25 вересня російський агресор атакував Запоріжжя ракетами. Унаслідок цього постраждали люди, пошкоджені будинки, заклади освіти, лікарня та знеструмлена електропідстанція.

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