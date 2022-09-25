Росія атакувала Запоріжжя ракетами. Зафіксовано 10 прильотів
У ніч з 24 на 25 вересня російський агресор атакував Запоріжжя ракетами
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
У Запоріжжі зафіксовано близько 10 прильотів.
"Обласний центр знову став мішенню ворога. Окупант завдав масованого ракетного удару. За попередньою інформацією було близько 10 прильотів. Знаходитесь в укриттях!! Завжди є ризик повторних обстрілів", - пише Старух.
Ракетний удар по Запоріжжі стався в районі 00:30. Повітряну тривогу оголосили о 00:26.
"Увага! Ворог здійснює ракетну атаку на Запоріжжя. Будьте обережні! Дотримуйтесь правил повітряної безпеки!!!", - повідомляє Старух.
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