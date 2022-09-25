Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

У Запоріжжі зафіксовано близько 10 прильотів.

"Обласний центр знову став мішенню ворога. Окупант завдав масованого ракетного удару. За попередньою інформацією було близько 10 прильотів. Знаходитесь в укриттях!! Завжди є ризик повторних обстрілів", - пише Старух.

Ракетний удар по Запоріжжі стався в районі 00:30. Повітряну тривогу оголосили о 00:26.

"Увага! Ворог здійснює ракетну атаку на Запоріжжя. Будьте обережні! Дотримуйтесь правил повітряної безпеки!!!", - повідомляє Старух.

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