Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу суттєво не змінилася. Основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Упродовж 23 вересня росіяни обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту.

За добу окупанти накрили вогнем цивільну інфраструктуру в районі Запоріжжя, Малих Щербаків, Гуляйполя, Полтавки, Залізничного, Новопавлівки, Темирівки, Яблукового, Червоного, Приморського, Нестерянки, Новоандріївки, Білогіря, Ольгівського, Малинівки, Дорожнянки й Оріхова.

"Надійшло 72 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами".

Також 23 вересня з тимчасово окупованих територій евакуювали 1065 цивільних, зокрема 218 дітей.

24 вересня росіяни завдали ударів по Запоріжжю, влучивши в будинок, є постраждалі.

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