Росіяни обстріляли Запоріжжя: ушкоджено житловий будинок, є постраждалі

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю ушкоджено житловий будинок. Є постраждалі. На місці вже працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у кінці доби 22 вересня окупанти обстріляли Запоріжжя, унаслідок чого було пошкоджено 19 будинків, автівки та постраждало троє людей

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