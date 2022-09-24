Росіяни обстріляли Запоріжжя: ушкоджено житловий будинок, є постраждалі
Росіяни завдали ударів по Запоріжжю, внаслідок чого ушкоджено житловий будинок, є постраждалі
Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
"Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю ушкоджено житловий будинок. Є постраждалі. На місці вже працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, у кінці доби 22 вересня окупанти обстріляли Запоріжжя, унаслідок чого було пошкоджено 19 будинків, автівки та постраждало троє людей
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