Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.. Наразі він закликав місцевих мешканців дотримуватися правил повітряної тривоги та залишатись в укриттях.

Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по Запоріжжю 9 ракетами. Влучили в електропідстанцію, готель, з-під завалів визволили 6 людей. Є загиблий та поранені.

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