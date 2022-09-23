Окупанти випустили по Запоріжжю 10 снарядів, – ОВА
У кінці доби 22 вересня окупанти випустили по Запоріжжю ще близько 10 снарядів, ворог поцілив в об’єкти інфраструктури
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.. Наразі він закликав місцевих мешканців дотримуватися правил повітряної тривоги та залишатись в укриттях.
- Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по Запоріжжю 9 ракетами. Влучили в електропідстанцію, готель, з-під завалів визволили 6 людей. Є загиблий та поранені.
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