Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.

"Увага! Ворог завдав удару по обласному центру. Інформація щодо постраждалих і руйнувань з’ясовується. Дотримуйтесь правил повітряної тривоги!" - наголосив він.

Удень 21 вересня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю, пошкодивши будинки й інфраструктуру, поранивши трьох цивільних.

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