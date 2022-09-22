Росіяни завдали удару по Запоріжжю
Російські загарбники зранку 22 вересня вдарили по Запоріжжю. Інформацію про постраждалих уточнюють
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у телеграмі.
"Увага! Ворог завдав удару по обласному центру. Інформація щодо постраждалих і руйнувань з’ясовується. Дотримуйтесь правил повітряної тривоги!" - наголосив він.
- Удень 21 вересня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю, пошкодивши будинки й інфраструктуру, поранивши трьох цивільних.
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