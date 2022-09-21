Про це і телеграмі інформує голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя. Попередньо, відомо щодо влучання ракет по об’єктах інфраструктури", - написав Старух.

Детальну інформацію повідомлять згодом.

Сигнал повітряної тривоги в регіоні розпочався о 13:05, відбій був о 14:18.

Вночі 19 вересня окупанти обстріляли обласний центр на Запоріжжі, а також влучили в одне з сіл.

На Запоріжжі 20 вересня російські загарбники зруйнували 23 цивільні об'єкти в 17 населених пунктах.

21 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підтримає псевдореферендуми на окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Херсонщини й Запоріжжя.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb