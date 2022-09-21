Окупанти вдарили по Запоріжжю: влучили в об'єкти інфраструктури
Удень 21 вересня у Запоріжжі зафіксували влучання російської ракети в інфраструктурний об'єкт
Про це і телеграмі інформує голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя. Попередньо, відомо щодо влучання ракет по об’єктах інфраструктури", - написав Старух.
Детальну інформацію повідомлять згодом.
Сигнал повітряної тривоги в регіоні розпочався о 13:05, відбій був о 14:18.
- Вночі 19 вересня окупанти обстріляли обласний центр на Запоріжжі, а також влучили в одне з сіл.
- На Запоріжжі 20 вересня російські загарбники зруйнували 23 цивільні об'єкти в 17 населених пунктах.
- 21 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підтримає псевдореферендуми на окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Херсонщини й Запоріжжя.
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