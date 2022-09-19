Вранці окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю

Про це повідомляє голова ОДА Олександр Старух у телеграмі.

За попередніми даними, одна ракета потрапила в обласний центр, інформація про постраждалих уточнюється.

Також окупанти обстріляли одне з сіл Запорізького району, відомо про одного постраждалого. На місці працюють рятувальні служби.

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