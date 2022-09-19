Окупанти завдали ракетного удару по обласному центру, - очільник Запорізької ОВА Старух
Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух заявив про ракетний удар по обласному центру, а мішенню 8 "прильотів" знову стали об’єкти інфраструктури
Про це Старух повідомив у телеграмі.
"Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру. Наразі відомо про вісім прильотів. Попередньо, знову мішенню стали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих з’ясовується", - зазначив він.
Крім того, очільник Запорізької ОВА закликав дотримуватись правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації.
За інформацією ЗМІ, у передмісті та в одному з районів Запоріжжя зникла електрика. Щоправда, за деякий час електропостачання відновили, але не всюди. Під час восьми "прильотів" в місті та області була оголошена повітряна тривога.
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