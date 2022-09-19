Про це Старух повідомив у телеграмі.

"Ворог завдав чергового ракетного удару по обласному центру. Наразі відомо про вісім прильотів. Попередньо, знову мішенню стали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо постраждалих з’ясовується", - зазначив він.

Крім того, очільник Запорізької ОВА закликав дотримуватись правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації.

За інформацією ЗМІ, у передмісті та в одному з районів Запоріжжя зникла електрика. Щоправда, за деякий час електропостачання відновили, але не всюди. Під час восьми "прильотів" в місті та області була оголошена повітряна тривога.

16 вересня на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів загинуло двоє людей, ще один зазнав поранень.

18 вересня російські військові обстріляли Нікополь. Відомо, що троє цивільних отримали поранення, їх госпіталізовано.

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