Троє поранених цивільних, пошкоджена інфраструктура: 18 вересня російські військові обстріляли Нікополь
ЗС РФ вчергове обстріляли м. Нікополь на Дніпропетровщині – розпочато розслідування
Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Нікопольської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що в ніч на 18 вересня окупанти обстріляли із реактивних систем залпового вогню м. Нікополь. Відомо, що троє цивільних отримали поранення, їх госпіталізовано.
Пошкоджень зазнали: приватні та багатоповерхові житлові будинки, господарчі споруди, ринок, будівля РДА, дитсадок, школа, стадіон, магазини, будівля поліції, перукарня, автомобілі, лінії електропостачання, газопровід.
Важливо зазначити, що будь-які військові об’єкти на цих територіях відсутні.
- 16 вересня на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів загинуло двоє людей, ще один зазнав поранень.
- Раніше, у ніч на 17 вересня загарбники обстрілювали з "градів" і важкої артилерії три громади Нікопольського району.
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