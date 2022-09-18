Троє поранених цивільних, пошкоджена інфраструктура: 18 вересня російські військові обстріляли Нікополь

Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Нікопольської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в ніч на 18 вересня окупанти обстріляли із реактивних систем залпового вогню м. Нікополь. Відомо, що троє цивільних отримали поранення, їх госпіталізовано.

Пошкоджень зазнали: приватні та багатоповерхові житлові будинки, господарчі споруди, ринок, будівля РДА, дитсадок, школа, стадіон, магазини, будівля поліції, перукарня, автомобілі, лінії електропостачання, газопровід.

Важливо зазначити, що будь-які військові об’єкти на цих територіях відсутні.

16 вересня на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів загинуло двоє людей, ще один зазнав поранень.

Раніше, у ніч на 17 вересня загарбники обстрілювали з "градів" і важкої артилерії три громади Нікопольського району.

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