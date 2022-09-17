Росіяни всю ніч гатили по Нікопольщині, в одному з сіл зник зв'язок
У ніч на 17 вересня загарбники обстрілювали з "градів" і важкої артилерії три громади Нікопольського району
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Під обстріли потрапили три громади - Нікопольська, Марганецька та Мирівська. За словами Резніченка, росіяни атакували шість разів: випустили на мирні міста та села понад 90 снарядів.
Унаслідок ворожих ударів зруйновано будинки, автівки, ліцей, цех промислового підприємства, газоводи та лінії електропередач. В одному з сіл Мирівської громади зник зв’язок. Попередньо обійшлося без постраждалих. Інформація щодо руйнацій уточнюється.
- 16 вересня на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів загинуло двоє людей, ще один зазнав поранень.
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