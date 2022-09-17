Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Під обстріли потрапили три громади - Нікопольська, Марганецька та Мирівська. За словами Резніченка, росіяни атакували шість разів: випустили на мирні міста та села понад 90 снарядів.

Унаслідок ворожих ударів зруйновано будинки, автівки, ліцей, цех промислового підприємства, газоводи та лінії електропередач. В одному з сіл Мирівської громади зник зв’язок. Попередньо обійшлося без постраждалих. Інформація щодо руйнацій уточнюється.

16 вересня на Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів загинуло двоє людей, ще один зазнав поранень.