На Дніпропетровщині внаслідок російського артобстрілу загинули двоє людей
Удень 16 вересня унаслідок обстрілів армії РФ у Великій Костромці Дніпропетровської області загинули двоє чоловіків, ще один зазнав поранень
Про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Пообіді 16 вересня рашисти обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії: влучили по центру Великої Костромки.
"Росіяни убили у Великій Костромці двох чоловіків - 48 та 52 років. Ще один чоловік поранений. Він у лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості", - написав Резніченко.
Очільник області додав, що у селі зафіксували руйнування. Детальну інформацію повідомлять згодом.
- Удень 15 вересня російські окупанти обстріляли ракетами Кривий Ріг і влучили в підприємство.
- Увечері вони знову завдали ракетного удару по місту та пошкодили гідротехнічні споруди.
- Оперативне командування "Південь" повідомило, що росіяни били по Кривому Рогу ракетами "Кинджал".
- 16 вересня Повітряні сили ЗСУ збили три крилаті російські ракети "Іскандер" та БПЛА над Дніпропетровською областю під час крайньої тривоги.
- Російські загарбники 16 вересня вдарили ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Містян просять перебувати в укриттях.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.84
-
EUR
Купівля 39.66Продаж 40.76
- Актуальне
- Важливе