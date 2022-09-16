Про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Пообіді 16 вересня рашисти обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії: влучили по центру Великої Костромки.

"Росіяни убили у Великій Костромці двох чоловіків - 48 та 52 років. Ще один чоловік поранений. Він у лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості", - написав Резніченко.

Очільник області додав, що у селі зафіксували руйнування. Детальну інформацію повідомлять згодом.

Удень 15 вересня російські окупанти обстріляли ракетами Кривий Ріг і влучили в підприємство.

Увечері вони знову завдали ракетного удару по місту та пошкодили гідротехнічні споруди.

Оперативне командування "Південь" повідомило, що росіяни били по Кривому Рогу ракетами "Кинджал".

16 вересня Повітряні сили ЗСУ збили три крилаті російські ракети "Іскандер" та БПЛА над Дніпропетровською областю під час крайньої тривоги.

Російські загарбники 16 вересня вдарили ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Містян просять перебувати в укриттях.

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