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На Дніпропетровщині внаслідок російського артобстрілу загинули двоє людей

16 вересня, 2022 п'ятниця
17:54
Новини на фото: зруйнований дім

Удень 16 вересня унаслідок обстрілів армії РФ у Великій Костромці Дніпропетровської області загинули двоє чоловіків, ще один зазнав поранень

Про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Пообіді 16 вересня рашисти обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії: влучили по центру Великої Костромки.

"Росіяни убили у Великій Костромці двох чоловіків - 48 та 52 років. Ще один чоловік поранений. Він у лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості", - написав Резніченко.

Очільник області додав, що у селі зафіксували руйнування. Детальну інформацію повідомлять згодом.

  • Удень 15 вересня російські окупанти обстріляли ракетами Кривий Ріг і влучили в підприємство.
  • Увечері вони знову завдали ракетного удару по місту та пошкодили гідротехнічні споруди.
  • Оперативне командування "Південь" повідомило, що росіяни били по Кривому Рогу ракетами "Кинджал".
  • 16 вересня Повітряні сили ЗСУ збили три крилаті російські ракети "Іскандер" та БПЛА над Дніпропетровською областю під час крайньої тривоги. 
  • Російські загарбники 16 вересня вдарили ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Містян просять перебувати в укриттях.  

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Дніпропетровщина
війна з Росією
окупанти
ракетний удар
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