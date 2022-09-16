Росія вдарила по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу ракетами "Кинджал"

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Протягом бойового дня, 15 вересня, російський ворог завдав 3 авіаційних удари по позиціях наших військ та 4 ракетних – по мирних населених пунктах.

"По обіді ворог крилатою ракетою "Іскандер" атакував на Криворіжжі один з об’єктів промислової інфраструктури. Люди не постраждали.

А за кілька годин ворог двічі атакував критичну інфраструктуру Криворізького району з метою спровокувати надзвичайну ситуацію. Ракетними ударами Х-22 та "Кинджал" уражено гідротехнічні споруди. Оперативну ліквідацію наслідків атаки забезпечено злагодженою роботою відповідних структур та служб. Обійшлося без постраждалих", - повідомили у "Півдні".

З Чорного моря Су-30 здійснив пуск двох крилатих ракет Х-31А по портовій інфраструктурі Очакова. Обійшлось без людських втрат.

З важкої артилерії обстріляно Зеленодольську громаду. У Великій Костромці пошкоджено кілька житлових будинків. Потерпілих серед цивільного населення немає.

Українська авіація за добу, 15 вересня, завдала 9 ударів по окупантах і їхніх об'єктах на південному фронті.

Жителів окупованих територій Півдня просять не відвідувати громадські місця з 17 по 20 вересня.

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