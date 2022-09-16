Росія вдарила по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу ракетами "Кинджал"
Для удару по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу російський агресор використав ракети "Кинджал"
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Протягом бойового дня, 15 вересня, російський ворог завдав 3 авіаційних удари по позиціях наших військ та 4 ракетних – по мирних населених пунктах.
"По обіді ворог крилатою ракетою "Іскандер" атакував на Криворіжжі один з об’єктів промислової інфраструктури. Люди не постраждали.
А за кілька годин ворог двічі атакував критичну інфраструктуру Криворізького району з метою спровокувати надзвичайну ситуацію. Ракетними ударами Х-22 та "Кинджал" уражено гідротехнічні споруди. Оперативну ліквідацію наслідків атаки забезпечено злагодженою роботою відповідних структур та служб. Обійшлося без постраждалих", - повідомили у "Півдні".
З Чорного моря Су-30 здійснив пуск двох крилатих ракет Х-31А по портовій інфраструктурі Очакова. Обійшлось без людських втрат.
З важкої артилерії обстріляно Зеленодольську громаду. У Великій Костромці пошкоджено кілька житлових будинків. Потерпілих серед цивільного населення немає.
- Українська авіація за добу, 15 вересня, завдала 9 ударів по окупантах і їхніх об'єктах на південному фронті.
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