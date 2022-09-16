English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Жителів окупованих територій Півдня просять не відвідувати громадські місця з 17 по 20 вересня

Жителів окупованих територій Півдня просять не відвідувати громадські місця з 17 по 20 вересня

16 вересня, 2022 п'ятниця
02:53
війна з Росією окупанти в Херсоні

В оперативному командуванні "Південь" звернулись до жителів окупованих територій і закликали уникати громадські місця з 17 по 20 вересня

Про це ОК "Південь" повідомляє у вечірньому зверненні.

"Потерпаючи від відвертих поразок, втрачаючи вигідне положення на лінії зіткнення, ворог застосовує засоби й тактику морально-психологічного тиску на цивільне населення, атакує критичну інфраструктуру. Ці ризики варто усвідомлювати і бути до них готовими морально і матеріально – елементарні запаси, резервні джерела. З метою недопущення здійснення так званого воєнного злочину “під чужим прапором”, мешканцям тимчасово окупованих територій необхідно утриматись від відвідування громадських місць в період з 17 по 20 вересня", - пишуть у "Півдні".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Україна
Миколаївщина
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Військові новини
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Валерій Чалий
13 вересня, 2022 вiвторок
Війна в Україні може скінчитися не перемовинами, РФ просто оголосить закінчення "спецоперації", - дипломат Чалий
карта бойових дій
14 вересня, 2022 середа
Карта бойових дій в Україні: огляд подій 9-13 вересня. Два контрнаступи
Зеленський
15 вересня, 2022 четвер
Володимир Зеленський потрапив у ДТП, справу розслідують правоохоронці
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.87
    Купівля 39.87
    Продаж 40.77
  • EUR
    Купівля 39.59
    Продаж 40.76
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
16 вересня
02:29
ЗСУ вдарили по Каховському мосту і 5 понтонних переправах на Півдні. Росія несе серйозні втрати
01:57
Спалахи у Бєлгородській області
Більше ніж 35 тис. росіян залишились без світла: Влада Бєлгорода звинуватила Україну в обстрілі міста Валуйки
01:27
ЗСУ
ЗСУ ліквідували штаб росіян у Лисичанську та знищили базу окупантів неподалік Херсону
00:54
Інфографіка
Динамо, Сергій Сидорчук, Ліга Європи
Ліга Європи: який вигляд має таблиця групи "Динамо" після принизливої поразки в матчі з "АЕК Ларнака"
00:40
ППО збила ракету
Сили ППО збили "Калібр" над Одещиною
00:28
Дмитро Пєсков
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 15 вересня
00:26
Дамба в Кривому Розі
Підлих зневажають. Росія — синонім підлості, — Подоляк
00:12
Динамо, Ліга чемпіонів
"Динамо" зганьбилось у матчі проти "АЕК Ларнака" в Лізі Європи
00:11
Урсула фон дер Ляєн
Якщо Україна просить танки, — дайте їм їх, - Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю Bild
2022, четвер
15 вересня
23:58
На фото Володимир Зеленський
Жодна ракета не наблизить Росію до її мети. Зеленський пообіцяв жорстку реакцію на кожен прояв російського терору
23:43
У звільненому Ізюмі виявлено масове поховання на сотні людей 
23:35
Папа Римський Франциск
Папа Римський назвав постачання зброї Україні морально прийнятним для самооборони
23:15
Потяг до перемоги
15 табло ключових вокзалів у смартфоні: Укрзалізниця оновила застосунок для купівлі квитків
23:04
Володимир Кличко отримав німецьку премію M100 Media Award, якою відзначили український народ
22:55
Скіпетр британських королів
Після смерті Єлизавети II ПАР вимагає у британців повернути діамант вагою у 500 каратів
22:38
Євген Пригожин
Канібал та загін ґвалтівників. Правозахисниця розповіла про в'язнів, яких Пригожин вербує на війну в Україну
22:20
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
Китай пообіцяв "рішучу підтримку інтересів Росії"
22:17
Жертви нападу у Франції
Нападник на біженок з Ізюма у Франції виявився українцем
22:10
Інфографіка
Футболісти СК "Дніпро-1"
Ліга конференцій: який вигляд має таблиця групи "Дніпра-1" після перемоги в 2-му турі
21:59
Гравці СК "Дніпро-1" перед матчем Ліги конференцій
"Дніпро-1" впевнено переміг "Аполлон" та здобув перший виграш в історії Ліги конференцій
21:57
Leopard 1А5
Німеччина знайшла ще одну причину, щоб не постачати Україні танки Leopard
21:44
Оновлено
Євген Пригожин
Пригожин визнав, що особисто вербує зеків у ПВК "Вагнер" на війну в Україну
21:39
Богдан Львов
У заступника голови Верховного Суду України є російський паспорт – Схеми
21:36
Порошенко зустрівся з послами G7 та ЄС
Чим більше буде зброї, тим швидше Україна переможе. Порошенко зустрівся з послами G7 та ЄС
21:20
Дмитро Медведев
"Присіли на стакан". В оточенні Путіна після 24 лютого шириться алкоголізм через стрес і вплив санкцій, - росЗМІ
21:14
Ім’я президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн закарбували на Алеї Сміливості біля Верховної Ради 
21:10
Марія Захарова
Захарова заявила, що Єлизавета II билася у теробороні Британії проти Бандери та Шухевича
20:54
Пожежа на КПП у Бєлгородщині
На кордоні України з Бєлгородською областю горів КПП
20:46
Антоніу Гутерріш
Обговорюється експорт російського аміаку через Україну, - Генсек ООН
20:45
Президент Киргизстану принизив Путіна, змусивши чекати
Президент Киргизстану зневажив Путіна, змусивши чекати перед спільним брифінгом
20:43
Сергій Аксьонов
Кримський гауляйтер Аксьонов підтримав Кадирова й обіцяє "батальйони добровольців" для війни з Україною
20:27
На фото ракета, яку збила українська ППО
У Криму неспокійно: в Євпаторії спрацювала ППО, а в Армянську вибух, - ЗМІ
20:27
стартап
США запустили фонд, який допоможе зібрати кошти на українські стартапи
20:20
Учасники конференції IPAС
Міжпарламентський альянс з питань Китаю оприлюднив план реагування на політику Пекіна
20:17
Міністри закордонних справ Молдови, Румунії та України запускають тристоронній формат взаємодії
Міністри закордонних справ Молдови, Румунії та України запускають тристоронній формат взаємодії
20:15
Путін і Сі Цзіньпін
Путін зустрівся з очільником Китаю і подякував за "збалансовану позицію" щодо України
19:51
заборона ОПЗЖ
В Україні остаточно заборонили діяльність ОПЗЖ
19:50
Юлія Паєвська ("Тайра")
Тайра свідчила у США про жахи російського полону
19:47
ЗАЕС і МАГАТЕ
У МАГАТЕ ухвалили резолюцію з вимогою до Росії вивести війська із ЗАЕС
19:47
підбита російська техніка
Склади, ППО, ЗРК, логістика та жива сила. Авіація та ракетні війська ЗСУ здійснили понад 30 ударів по ворогу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV