Про це ОК "Південь" повідомляє у вечірньому зверненні.

"Потерпаючи від відвертих поразок, втрачаючи вигідне положення на лінії зіткнення, ворог застосовує засоби й тактику морально-психологічного тиску на цивільне населення, атакує критичну інфраструктуру. Ці ризики варто усвідомлювати і бути до них готовими морально і матеріально – елементарні запаси, резервні джерела. З метою недопущення здійснення так званого воєнного злочину “під чужим прапором”, мешканцям тимчасово окупованих територій необхідно утриматись від відвідування громадських місць в період з 17 по 20 вересня", - пишуть у "Півдні".

Українська авіація за добу, 15 вересня, завдала 9 ударів по окупантах і їхніх об'єктах на південному фронті.

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