Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в південнобузькій операційній зоні залишається складною, але контрольованою. По усій лінії зіткнення тривають бої. Але пріоритетними залишаються тактика контрбатарейної боротьби, ракетно-артилерійські та авіаційні удари, як по позиціях на лінії зіткнення, так і по тилових районах. Ворог веде повітряну розвідку наших позицій, обʼєктів критичної та стратегічної інфраструктури, логістичних і транспортних вузлів. Але безпілотні літальні апарати використовує не тільки для розвідки, а й для нанесення уражень", - пишуть у "Півдні".

Українська авіація за добу, 15 вересня, завдала 9 ударів, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 330 вогневих завдань по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, складу боєприпасів в Бериславському районі.

Постраждав Каховський міст і 5 понтонних переправ біля Дар'ївки, Садового, Нової Каховки.

ЗСУ вбили 71 рашиста. Знищено 27 одиниць озброєння та техніки, зокрема 5 танків, 14 одиниць іншої авто-бронетехніки, РСЗВ "Град", самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С", самохідна артустановка "Гвоздика", зенітна самохідна установка "Шилка", 2 гаубиці "Мста-Б" та два 120-ти мм міномети.



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