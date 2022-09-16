Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу
Російські загарбники 16 вересня вдарили ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Містян просять перебувати в укриттях
Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул у телеграмі.
"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте в соцмережі", - наголосив він.
- Удень 15 вересня російські окупанти обстріляли ракетами Кривий Ріг і влучили в підприємство.
- Увечері вони знову завдали ракетного удару по місту та пошкодили гідротехнічні споруди.
- Оперативне командування "Південь" повідомило, що росіяни били по Кривому Рогу ракетами "Кинджал".
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