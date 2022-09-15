Росіяни знову вдарили ракетами по Кривому Рогу: приліт у районі гідротехнічних споруд

Цю інформацію підтвердив керівник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул

"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі. Знову два прольоти в районі гідротехнічних споруд" – написав він.

14 вересня росіяни завдали 8 ракетних ударів по Кривому Рогу. Унаслідок обстрілу була пошкоджена гідротехнічна споруда, річка Інгулець вийшла з берегів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракетні удари по Кривому Рогу - це спроба затопити місто.

Голова Криворізької РВА Євген Ситниченко розповів, що після російського ракетного удару по гідроспорудах у Кривому Розі не буде затоплень і припинення водопостачання.

Мешканка Кривого Рогу Анжеліка Ковальова розповіла, що після обстрілів люди помічають підняття рівня води в річці Інгулець.

Оперативне командування "Південь" повідомило, що Кривий Ріг обстріляли сімома крилатими ракетами "Іскандер" і "Калібр", пошкодили гідротехнічний об'єкт, транспортну інфраструктуру.

15 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав терактом і воєнним злочином ракетний удар Росії по дамбі в Кривому Розі.

Унаслідок російського удару по дамбі в Кривому Розі підтоплено 112 подвір'їв, майже 5 тис. людей не мають води. В ОВА закликають місцевих евакуюватися

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