Після обстрілів люди помічають підняття рівня води у річці Інгулець, - мешканка Кривого Рогу Ковальова
Мешканка Кривого Рогу Анжеліка Ковальова розповіла про ситуацію у місті, внаслідок російських обстрілів
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Води вже немає у багатьох районах міста. У Кривому Розі є відома човникова станція і вона вже підтоплена. На деяких ділянках вже неможливо пройти, рівень води піднявся", - зауважила Ковальова.
За її словами, після російських обстрілів Кривого Рогу,, рівень води у річці почав повільно підійматися.
"Мешканцям районів, які розташовані поряд з річкою Інгулець, треба бути напоготові, можливе підтоплення. У цих районах є приватні та багатоповерхові будинки - ці будівлі знаходяться у низині й вода вже підступає", - додала Ковальова.
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