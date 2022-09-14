Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Води вже немає у багатьох районах міста. У Кривому Розі є відома човникова станція і вона вже підтоплена. На деяких ділянках вже неможливо пройти, рівень води піднявся", - зауважила Ковальова.

За її словами, після російських обстрілів Кривого Рогу,, рівень води у річці почав повільно підійматися.

"Мешканцям районів, які розташовані поряд з річкою Інгулець, треба бути напоготові, можливе підтоплення. У цих районах є приватні та багатоповерхові будинки - ці будівлі знаходяться у низині й вода вже підступає", - додала Ковальова.

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