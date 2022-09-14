"Нікого не затопить". Голова Криворізької РВА прокоментував ситуацію з рівнем води в Інгульці
Євген Ситниченко каже, що після російського ракетного удару по гідроспорудах у Кривому Розі не буде затоплень та припинення водопостачання
Про це Євген Ситниченко розповів у Telegram.
"Було влучання у підприємство критичної інфраструктури, яке забезпечує населення водою. Всіх заспокою: нікого не затопить, всі будуть з водою. Так, є часткові пошкодження", - сказав Ситниченко.
"Незначні пошкодження. Я розумію, що дуже страшно. Це все гучно. І неприємно. Але ми — українці – сильна, могутня нація, яка витримає все і все поборе… Все зробимо. З усім впораємось", - зазначив чиновник.
"Решта територій району – все спокійно, без надзвичайних ситуацій. На прикордонних територіях нашого району, що межують з Херсонською та Миколаївською областями, також повністю ситуація контролюється ЗСУ. Ворог не підійшов ні на метр до нашого району. Тож все добре. Зберігаємо спокій", - додав він.
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