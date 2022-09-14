Про це Євген Ситниченко розповів у Telegram.

"Було влучання у підприємство критичної інфраструктури, яке забезпечує населення водою. Всіх заспокою: нікого не затопить, всі будуть з водою. Так, є часткові пошкодження", - сказав Ситниченко.

"Незначні пошкодження. Я розумію, що дуже страшно. Це все гучно. І неприємно. Але ми — українці – сильна, могутня нація, яка витримає все і все поборе… Все зробимо. З усім впораємось", - зазначив чиновник.

"Решта територій району – все спокійно, без надзвичайних ситуацій. На прикордонних територіях нашого району, що межують з Херсонською та Миколаївською областями, також повністю ситуація контролюється ЗСУ. Ворог не підійшов ні на метр до нашого району. Тож все добре. Зберігаємо спокій", - додав він.

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