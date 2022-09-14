Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу
Ввечері 14 вересня у Кривому Розі пролунали вибухи
Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Повітряну тривогу у Кривому Розі оголосили о 16:56.
"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - пише Вілкул.
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