Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Повітряну тривогу у Кривому Розі оголосили о 16:56.

"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - пише Вілкул.

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