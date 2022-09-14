Росія намагалась затопити Кривий Ріг, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішні ракетні удари по Кривому Розі - це спроба затопити місто
Про це Зеленський написав у telegram.
"Країна-терорист і далі воює проти мирного населення. Цього разу – ракетні удари по гідротехнічних спорудах і спроба затопити Кривий Ріг. Все, що можуть окупанти, – це посіяти паніку, створити надзвичайну ситуацію, спробувати залишити людей без світла, тепла, води та їжі. Чи зможе це нас зламати? Аж ніяк. Чи чекатиме на них справедлива відповідь і відплата? Безперечно, так", - написав президент України Володимир Зеленський.
- Росіяни вдарили по Кривому Рогу крилатими ракетами типу "Калібр".
- Пошкоджена гідротехнічна споруда. У річці Інгулець суттєво підвищився рівень води.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.85
Купівля 39.85Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 39.67Продаж 40.82
- Актуальне
- Важливе