Це теракт. Росіяни воюють проти критичної інфраструктури та мирного населення, - Кулеба про ракетний удар по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу
За словами Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, ракетний удар Росії по дамбі в Кривому Розі є воєнним злочином і терактом
Про це він написав у твіттері.
"Ракетний удар Росії по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу є воєнним злочином і терактом. Побиті українською армією на полі бою, російські боягузи тепер воюють проти нашої критично важливої інфраструктури та мирного населення. Росія є терористичною державою і має бути визнана такою", - пише Кулеба.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Russian missile strike on Kryvyi Rih hydraulic structures is a war crime and an act of terror. Beaten by Ukrainian army on the battlefield, Russian cowards are now at war with our critical infrastructure and civilians. Russia is a terrorist state and must be recognized as such.</p>— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) <a href="https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1570149057628340226?ref_src=twsrc%5Etfw">September 14, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
- Учора, 14 вересня, росіяни завдали вісім ракетних ударів по Кривому Рогу. Унаслідок обстрілу була пошкоджена гідротехнічна споруда, річка Інгулець вийшла з берегів.
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