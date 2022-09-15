Про це йдеться у зведенні Оперативного командування "Південь"

"За уточненими даними для цього ракетного удару ворог застосував аеробалістичні ракети типу "Кинджал" та "Іскандер". Ситуація під контролем рятувальних та аварійних служб. Триває ліквідація наслідків", – зазначається у повідомленні.

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