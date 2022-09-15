Російський удар по дамбі в Кривому Розі: підтоплено 112 будинків, пошкоджено водоводи й електролінії
Унаслідок російського удару по дамбі в Кривому Розі підтоплено 112 подвір'їв, майже 5 тис. людей не мають води. В ОВА закликають місцевих евакуюватися
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
У Кривому Розі всю ніч прибирали воду, яка розлилася після російського ракетного удару по гідротехнічних спорудах. За уточненою інформацією, окупанти били ракетами "Іскандер" і "Калібр".
Унаслідок обстрілу рівень води в ділянках Інгульця піднявся від 1 до майже 2 метрів. Станом на 07:40 його знизили на 13 см. Рятувальники й аварійні служби продовжують працювати.
"Підтоплені 112 приватних будинків і подвір’їв. Люди евакуйовані. Через ракетний удар пошкоджені кілька водоводів. У Софіївський громаді без води майже 5 тис. людей. Відновлювальні роботи тривають", - додав очільник ОВА.
- 14 вересня росіяни завдали 8 ракетних ударів по Кривому Рогу. Унаслідок обстрілу була пошкоджена гідротехнічна споруда, річка Інгулець вийшла з берегів.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракетні удари по Кривому Рогу - це спроба затопити місто.
- Голова Криворізької РВА Євген Ситниченко розповів, що після російського ракетного удару по гідроспорудах у Кривому Розі не буде затоплень і припинення водопостачання.
- Мешканка Кривого Рогу Анжеліка Ковальова розповіла, що після обстрілів люди помічають підняття рівня води в річці Інгулець.
- Оперативне командування "Південь" повідомило, що Кривий Ріг обстріляли сімома крилатими ракетами "Іскандер" і "Калібр", пошкодили гідротехнічний об'єкт, транспортну інфраструктуру.
- 15 вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав терактом і воєнним злочином ракетний удар Росії по дамбі в Кривому Розі.
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