Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у телеграмі.

"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - пише Вілкул.

Росіяни вдарили по Кривому Рогу крилатими ракетами типу "Калібр".

Пошкоджена гідротехнічна споруда. У річці Інгулець суттєво підвищився рівень води.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракетні удари по Кривому Розі 14 вересня - це спроба затопити місто.

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