Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу
Сьогодні, 15 вересня, російські окупанти обстріляли ракетами Кривий Ріг
Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у телеграмі.
"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - пише Вілкул.
- Росіяни вдарили по Кривому Рогу крилатими ракетами типу "Калібр".
- Пошкоджена гідротехнічна споруда. У річці Інгулець суттєво підвищився рівень води.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракетні удари по Кривому Розі 14 вересня - це спроба затопити місто.
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