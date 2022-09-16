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На Дніпропетровщині ППО збила три крилаті російські ракети "Іскандер"

16 вересня, 2022 п'ятниця
14:54
Новини Українська ППО ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ збили три крилаті російські ракети "Іскандер" та БПЛА над Дніпропетровською областю під час крайньої тривоги

Про це інформують в телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

"16 вересня, близько 14:00, на Дніпропетровщині, протиповітряною обороною Повітряного командування "Схід" Повітряних Сил знищено три крилаті ракети "Іскандер-К", - йдеться в повідомленні.

Крім того, українські воїни збили один ворожий безпілотник "Орлан-10".

Крайній сигнал повітряної тривоги розпочався 13:30 та закінчився о 14:03.

  • 15 вересня Росія вдарила по Кіровоградщині ракетами, одну з них збила ППО.
  • Того ж дня у Кропивницькому прогриміли вибухи, повідомляють, що працювала ППО.
  • Уночі 15 вересня росіяни запустили з акваторії Чорного моря ракету морського базування "Калібр". Сили ППО її збили. 

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ППО
російська армія
ЗСУ
Дніпропетровщина
окупанти
ракетний удар
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