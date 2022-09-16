На Дніпропетровщині ППО збила три крилаті російські ракети "Іскандер"
Повітряні сили ЗСУ збили три крилаті російські ракети "Іскандер" та БПЛА над Дніпропетровською областю під час крайньої тривоги
Про це інформують в телеграмі Повітряні сили ЗСУ.
"16 вересня, близько 14:00, на Дніпропетровщині, протиповітряною обороною Повітряного командування "Схід" Повітряних Сил знищено три крилаті ракети "Іскандер-К", - йдеться в повідомленні.
Крім того, українські воїни збили один ворожий безпілотник "Орлан-10".
Крайній сигнал повітряної тривоги розпочався 13:30 та закінчився о 14:03.
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