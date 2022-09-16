Про це інформують в телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

"16 вересня, близько 14:00, на Дніпропетровщині, протиповітряною обороною Повітряного командування "Схід" Повітряних Сил знищено три крилаті ракети "Іскандер-К", - йдеться в повідомленні.

Крім того, українські воїни збили один ворожий безпілотник "Орлан-10".

Крайній сигнал повітряної тривоги розпочався 13:30 та закінчився о 14:03.

15 вересня Росія вдарила по Кіровоградщині ракетами, одну з них збила ППО.

Того ж дня у Кропивницькому прогриміли вибухи, повідомляють, що працювала ППО.

Уночі 15 вересня росіяни запустили з акваторії Чорного моря ракету морського базування "Калібр". Сили ППО її збили.