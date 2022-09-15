Росія вдарила по Кіровоградщині ракетами, одну з них збила ППО
На Кіровоградщині зафіксували приліт російських ракет, одну з них збила ППО
Про це інформує в телеграмі очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"На території Петрівської громади зафіксовано прильоти ворожих ракет. Агресор намагається варварськи нищити інфраструктурні об’єкти", - пише Райкович.
Також у повідомленні йдеться про те, що сили протиповітряної оборони збили одну ракету.
Очільник області закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряних тривог.
Крайній раз на території Кіровоградської області тривога лунала з 16:48 до 17:26.
- Пізно ввечері 13 серпня у Кіровоградській області прогриміли вибухи.
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