Про це інформує в телеграмі очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"На території Петрівської громади зафіксовано прильоти ворожих ракет. Агресор намагається варварськи нищити інфраструктурні об’єкти", - пише Райкович.

Також у повідомленні йдеться про те, що сили протиповітряної оборони збили одну ракету.

Очільник області закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряних тривог.

Крайній раз на території Кіровоградської області тривога лунала з 16:48 до 17:26.

Пізно ввечері 13 серпня у Кіровоградській області прогриміли вибухи.

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