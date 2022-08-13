Про це повідомили місцеві telegram-канали.

Жителі Олександрійського району Кіровоградської області підтверджують, що приблизно о 23:30 у їхній місцевості прогриміли вибухи. Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 23:19.

Офіційної інформації про вибухи станом на 23:45 - немає.

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