У Кіровоградській області прогриміли вибухи
Пізно ввечері 13 серпня у Кіровоградській області прогриміли вибухи
Про це повідомили місцеві telegram-канали.
Жителі Олександрійського району Кіровоградської області підтверджують, що приблизно о 23:30 у їхній місцевості прогриміли вибухи. Повітряну тривогу у регіоні оголосили о 23:19.
Офіційної інформації про вибухи станом на 23:45 - немає.
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