У Кропивницькому чутно вибухи, повідомляють, що працювала ППО
Вночі, у Кропивницькому, під час повітряної тривоги, пролунали вибухи
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВ Андрій Райкович на своєму Телеграм каналі. Він уточнив, що попередньо спрацювала ППО.
"Друзі, ніч неспокійна. Попередньо - спрацювало ППО. Більше інформації - згодом. Не ігноруйте сирени, спускайтесь в укриття" – наголосив Райкович.
Згодом він додав, що успішна робота ППО в районі Первозванівської територіальної громади. Зараз працюють усі відповідні служби.
Станом на 00:33 у Кіровоградській області оголосили відбій повітряної тривоги.
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