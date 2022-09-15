У Кропивницькому чутно вибухи, повідомляють, що працювала ППО

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВ Андрій Райкович на своєму Телеграм каналі. Він уточнив, що попередньо спрацювала ППО.

"Друзі, ніч неспокійна. Попередньо - спрацювало ППО. Більше інформації - згодом. Не ігноруйте сирени, спускайтесь в укриття" – наголосив Райкович.

Згодом він додав, що успішна робота ППО в районі Первозванівської територіальної громади. Зараз працюють усі відповідні служби.

Станом на 00:33 у Кіровоградській області оголосили відбій повітряної тривоги.





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