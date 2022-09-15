Росіяни вдарили по Харкову, — радниця голови облради

Про це повідомила радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова.

"Росіяни завдали удару по Харкову. Можливо, один з центральних районів. Всі служби працюють", – повідомила вона.

Попова закликала жителів залишатися в укриттях і дотримуватися правила "двох стін".

14 вересня в ефірі Еспресо речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зауважив, що військове керівництво РФ бездумно кидає російські підрозділи на Донеччині та Харківщині.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що на 14 вересня на Харківщині звільнено він окупації армії РФ близько 388 населених пунктів, це 8500 квадратних кілометрів і 150 тисяч українців.