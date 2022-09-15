Росіяни вдарили по Харкову, — радниця голови облради
Окупанти знову обстріли Харків, у місті оголошено повітряну тривогу
Про це повідомила радниця голови Харківської обласної ради Наталія Попова.
"Росіяни завдали удару по Харкову. Можливо, один з центральних районів. Всі служби працюють", – повідомила вона.
Попова закликала жителів залишатися в укриттях і дотримуватися правила "двох стін".
- 14 вересня в ефірі Еспресо речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зауважив, що військове керівництво РФ бездумно кидає російські підрозділи на Донеччині та Харківщині.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що на 14 вересня на Харківщині звільнено він окупації армії РФ близько 388 населених пунктів, це 8500 квадратних кілометрів і 150 тисяч українців.
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