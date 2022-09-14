Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Російські війська, яких вигнали з Харківщини, деморалізовані. Ви бачили кількість техніки й озброєння, яке вони залишили на Харківщині. Цією технікою можна озброїти середню країну Європи", - зазначив Череватий.

За його словами, особовий склад армії РФ - це головна біда російської армії, елітні підрозділи були перемелені ще на Київщині.

"Вже перебито багато підрозділів Росгвардії, але Росгвардія - це не підрозділ чинної армії, це підрозділ для розв'язання внутрішніх проблем, від заколотів чи масових хвилювань, до техногенних катастроф, але точно вони не є штурмовими підрозділами при наступі на таку велику країну, як наша", - підкреслив Череватий.

14 вересня, під час поїздки у деокупований Ізюм Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українські військові звільнять Крим від російських окупантів

Військово-політичне керівництво Росії прийняло рішення про дострокові випуски курсантів вищих військових навчальних закладів. Росія направить курсантів-кримчан на посади командирів взводів військових частин окупованих Донецької та Луганської областей

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