Покинутої на Харківщині техніки військ РФ вистачило б, щоб озброїти середню країну Європи, - речник Східного угруповання військ Череватий
Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зауважив, що військове керівництво РФ бездумно кидає російські підрозділи на Донеччині та Харківщині
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Російські війська, яких вигнали з Харківщини, деморалізовані. Ви бачили кількість техніки й озброєння, яке вони залишили на Харківщині. Цією технікою можна озброїти середню країну Європи", - зазначив Череватий.
За його словами, особовий склад армії РФ - це головна біда російської армії, елітні підрозділи були перемелені ще на Київщині.
"Вже перебито багато підрозділів Росгвардії, але Росгвардія - це не підрозділ чинної армії, це підрозділ для розв'язання внутрішніх проблем, від заколотів чи масових хвилювань, до техногенних катастроф, але точно вони не є штурмовими підрозділами при наступі на таку велику країну, як наша", - підкреслив Череватий.
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