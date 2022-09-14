Достроковий випуск і скасування військового стажування: РФ готує для "гарматного м'яса" курсантів з Криму
Військово-політичне керівництво Росії прийняло рішення про дострокові випуски курсантів вищих військових навчальних закладів. Росія направить курсантів-кримчан на посади командирів взводів військових частин окупованих Донецької та Луганської областей
Про це повідомив СтратКом ЗСУ у фейсбуці.
Як йдеться у повідомленні, після значних втрат російських окупантів 1 та 2 армійських корпусів "ДНР"/"ЛНР" на Харківщині військове керівництво Південного ВО (Ростов-на-Дону) вирішило відвести підрозділи мобілізаційного резерву для відновлення боєздатності на територію Донецької області.
"Для цього військово-політичним керівництвом РФ прийнято рішення про дострокові випуски курсантів вищих військових навчальних закладів. Підготовка зазначеного гарматного м’яса здійснюється за скороченою програмою, а стажування у військах та на флоті скасовано", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією розподіл курсантів буде здійснюватися тільки у батальйонні тактичні групи мотострілецьких, танкових та повітрянодесантних військових частин, що безпосередньо воюють в Україні не зважаючи на військово-облікову спеціальність випускників.
Також зазначається, що РФ вирішило надсилати курсантів-випускників кримчан у військові частини "ДНР"/"ЛНР".
"Командувачем південного військового округу збройних сил РФ було прийнято рішення розподілити курсантів “Чорноморського вищого воєнно-морського училища ім. Нахімова” наступним чином – курсанти-випускники росіяни направляються на посади командирів взводів військових частин безпосередньо збройні сили РФ, а курсанти-випускники кримчани направляються на посади командирів взводів військових частин 1 та 2 АК", - пише СтратКом ЗСУ.
Зазначається, що військові частини 1 та 2 армійських корпусів за весь час свого існування не відрізнялися високою майстерністю та рівнем бойової підготовки, а після понесених втрат в особовому складі та озброєнні стали взагалі небоєздатними.
"Схоже, що рука Кремля дотягнулася вже і до “українців” з російськими паспортами на території тимчасово окупованої території АР Крим. Гасло сталінських часів “всё для фронта! всё для победы!” стосується не тільки бурятів, якутів, "днрівців" та "лнрівців", а і всіх, кого не шкода. Мешканці Криму поступово стають тими, кого не шкода", - йдеться у повідомленні.
- За повідомленням ОК Південь 12 вересня, ЗСУ за два тижні відбили в окупантів 500 кв. км території Херсонщини.
- 11 вересня в Куп'янську на Харківщині українські військові здобули російські дрони з документацією, що допоможе ЗСУ знищувати ворожі безпілотники. Також на Харківському напрямку бійці "Азову" та 14-ї ОМБр ліквідували близько 30 росіян, ворожу техніку та склад боєприпасів.
- За 11 вересня українським військовим вдалося витіснити окупантів з понад 20 населених пунктів.
- 12 вересня бійці Сил спеціальних операцій "Азов Харків" та 14-ї ОМБр звільнили населені пункти Тернова, Варварівка, Ізбицьке та Стариця на Харківщині. А також ЗСУ вийшли на кордон із Росією у Харківській області в районі села Тернова і підняли там український прапор. ЦЬого ж дня Наталія Гуменюк заявила, що ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра.
- Сьогодні, 14 вересня, під час поїздки у деокупований Ізюм Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українські військові звільнять Крим від російських окупантів.
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