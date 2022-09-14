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Разом із ЗСУ повернеться життя: Зеленський в Ізюмі запевнив, що тимчасово окупований Крим знову буде українським

14 вересня, 2022 середа
15:30
війна з Росією Зеленський в Ізюмі

Сьогодні, 14 вересня, під час поїздки у деокупований Ізюм Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українські військові звільнять Крим від російських окупантів

Про це повідомила пресслужба Президента України.

Як йдеться у повідомленні, під час робочої поїздки на Харківщину, у деокупованому Ізюмі, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що жителі всіх тимчасово окупованих територій України, зокрема й Криму, мають знати, що Україна туди обов’язково повернеться, а разом з нею повернеться повноцінне життя.

"Ми маємо надсилати сигнали нашим людям, які поки що, на жаль, перебувають в окупації. І мій сигнал людям у Криму: ми знаємо, що це наші люди, і це жахлива трагедія, що вони в окупації понад вісім років. Ми туди повернемося. Я не знаю, коли саме. Але в нас є плани, і ми повернемося туди, тому що це – наша земля і наші люди", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що жителі тимчасово окупованого Криму всі ці роки перебувають під тиском пропаганди РФ, але коли Україна повернеться на півострів, кримчани побачать неправдивість російського телебачення та пропаганди.

"Тому, що ми знаємо, що правда на нашому боці", - наголосив він.

Також Зеленський відзначив, що українських військових на звільнених територіях мешканці зустрічають з теплотою.

"Це дуже чуттєвий момент. Це означає, що разом зі Збройними силами України повертається життя", - сказав Президент України.

Після побаченого в деокупованому Ізюмі, Володимир Зеленський зауважив, що дуже добре знав цей регіон іще до того, як став президентом, тож те, що російські окупанти зробили з містом, шокує.

"Те, що ми бачимо, шокує, хоча ми вже бачили таке в Бучі, на перших деокупованих територіях. Так само – зруйновані будівлі, вбиті люди… На жаль, це частина нашої сьогоднішньої історії. І частина сучасної російської нації – те, що вони зробили", – зазначив Глава держави.

Зеленський подякував міжнародним партнерам за направлення в Україну слідчих та прокурорів, які допомагають у зборі матеріалів щодо злочинів Росії на деокупованих територіях.

"Ми всі розуміємо, що цей процес нешвидкий. Наш Офіс Генерального прокурора працює, виконує важливі завдання. Вони дають змогу і журналістам, і слідчим приїжджати в ці місця, знаходити важливі деталі...І тоді, впевнений, за все це будуть вироки, буде трибунал. Я в цьому не сумніваюся ні секунди", - сказав Президент.

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