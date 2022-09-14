За присутності президента Зеленського в Ізюмі підняли прапор України, - генерал поліції Середа
Генерал поліції 3-го рангу Валерій Середа розповів, що в деокупованому місті Ізюм відбулось підняття державного прапора України у присутності президента Зеленського
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".
"Ізюм ще одне місто, яке звільнили наші Збройні сили України. На жаль, місто має дуже багато пошкоджень. Зруйнована та пошкоджена цивільна інфраструктура. Однак є і хороші новини. Сьогодні при президенту Володимиру Зеленському було піднято державний прапор України на центральній площі Ізюма", - розповів Середа.
Генерал поліції наголосив, що в Ізюмі триває відновлення роботи всіх комунікацій.
"Люди починають оговтуватись від місяців окупації. Спокійно виходять з укриттів та будинків. Спілкуються з військовими й навіть вже ставлять питання голові адміністрації, який сьогодні прибув до міста. Думаю, що найближчим часом в Ізюмі буде відновлене повноцінне життя", - додав він.
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