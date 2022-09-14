Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"Ізюм ще одне місто, яке звільнили наші Збройні сили України. На жаль, місто має дуже багато пошкоджень. Зруйнована та пошкоджена цивільна інфраструктура. Однак є і хороші новини. Сьогодні при президенту Володимиру Зеленському було піднято державний прапор України на центральній площі Ізюма", - розповів Середа.

Генерал поліції наголосив, що в Ізюмі триває відновлення роботи всіх комунікацій.

"Люди починають оговтуватись від місяців окупації. Спокійно виходять з укриттів та будинків. Спілкуються з військовими й навіть вже ставлять питання голові адміністрації, який сьогодні прибув до міста. Думаю, що найближчим часом в Ізюмі буде відновлене повноцінне життя", - додав він.

12 вересня депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник повідомив, що український прапор вже замайорів на будівлі Ізюмської міської ради

Станом на 12 вересня у звільненому від російських окупантів Ізюмі Харківської області знищено 80% інфраструктури. Наразі у місті перебуває близько 10 тис. мешканців

Також депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник на брифінгу Медіацентру розповів, що відомо про тисячу загиблих мешканців Ізюма Харківської області, в міській раді кажуть, що втрати значно більші

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