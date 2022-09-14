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Головна війна з Росією На Харківщині від 6 вересня ЗСУ деокупували близько 388 населених пунктів, - Маляр

На Харківщині від 6 вересня ЗСУ деокупували близько 388 населених пунктів, - Маляр

14 вересня, 2022 середа
18:35
війна з Росією ЗСУ

На Харківщині звільнено він окупації армії РФ близько 388 населених пунктів, це 8500 квадратних кілометрів і 150 тисяч українців

Про це інформує в фейсбуці заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Від 6 вересня на Харківщині Збройні сили України звільнили близько 8500 кв. км - це 388 населених пунктів, приблизно 150 тисяч людей.

"Дуже важливо їх сприймати у загальному контексті війни, а не окремо. До повної перемоги нам звільняти ще дуже багато наших людей і наших земель", - наголосила Маляр.

Заступниця міністра пише, що дані щодо деокупованих територій Харківської області постійно уточнюються, бо "процес у динаміці".

"Звільнені території ще потребують проведення додаткових заходів безпеки та стабілізації для того, щоб там можна було безпечно проживати. Тому, офіційні повідомлення з цифрами звільнених населених пунктів надаються з свідомим запізненням і можуть враховувати чи не враховувати проведені стабілізаційні заходи, а отже - різнитись", - додає Маляр.

  • За повідомленням ОК Південь 12 вересня, ЗСУ за два тижні відбили в окупантів 500 кв. км території Херсонщини.
  • Військовий експерт Риженко в ефірі Еспресо повідомив, що поранені росіяни на правому березі Дніпра на Херсонщині помирають через проблеми з логістикою.
  • 11 вересня в Куп'янську на Харківщині українські військові здобули російські дрони з документацією, що допоможе ЗСУ знищувати ворожі безпілотники.
  • Також на Харківському напрямку бійці "Азову" та 14-ї ОМБр ліквідували близько 30 росіян, ворожу техніку та склад боєприпасів.
  • 12 вересня ЗСУ вийшли на кордон із Росією у Харківській області в районі села Тернова і підняли там український прапор. ЦЬого ж дня Наталія Гуменюк заявила, що ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра
  • Також 12 вересня бійці Сил спеціальних операцій "Азов Харків" та 14-ї ОМБр звільнили населені пункти Тернова, Варварівка, Ізбицьке та Стариця на Харківщині.
  • Контрнаступ українських військових на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському.
  • Збройні сили України повернули вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів тимчасово окупованих рашистами територій.
  • 13 вересня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині за тиждень звільнили понад 300 населених пунктів, операція з деокупації триває.

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військові
російська армія
ЗСУ
окуповані території
Ганна Маляр
Харківщина
Військові новини
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