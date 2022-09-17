Росія обстріляла село неподалік Запоріжжя
Голова Запорізької ОДА Олександр Старух повідомив, що близько 9 ранку ворог завдав удару по селу неподалік Запоріжжя
Про це він написав у телеграмі.
Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Старух також закликав мешканців Запорізької області зберігати спокій та дотримуватися правил повітряної тривоги.
- Учора, 16 вересня, на аеродромі в Мелітополі пролунав вибух.
- Також за вчора українська авіація завдала 15 ударів по позиціях ворога, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань.
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