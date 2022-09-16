На аеродромі в Мелітополі пролунав вибух

Про це він написав у телеграмі.

"Окупанти у Мелітополі явно заздрять Чорнобаївці, тож палять і палять на аеродромі. Щойно там зафіксований потужний вибух. Маємо надію, що рашисти пішли у мінус, як і їхня техніка. Чекаємо на гарні новини від ЗСУ!" - написав Федоров.

16 вересня у Херсоні стався вибух будівлі суду, де розміщувалися "військово-цивільна адміністрація" окупантів та "уряд".

Пізніше цього ж дня в тимчасово окупованому Луганську стався вибух. Повідомляється, що загинув "генпрокурор ЛНР".