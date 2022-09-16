На аеродромі в Мелітополі пролунав вибух
Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що на аеродромі міста пролунав потужний вибух
Про це він написав у телеграмі.
"Окупанти у Мелітополі явно заздрять Чорнобаївці, тож палять і палять на аеродромі. Щойно там зафіксований потужний вибух. Маємо надію, що рашисти пішли у мінус, як і їхня техніка. Чекаємо на гарні новини від ЗСУ!" - написав Федоров.
- 16 вересня у Херсоні стався вибух будівлі суду, де розміщувалися "військово-цивільна адміністрація" окупантів та "уряд".
- Пізніше цього ж дня в тимчасово окупованому Луганську стався вибух. Повідомляється, що загинув "генпрокурор ЛНР".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.81
-
EUR
Купівля 39.67Продаж 40.75
- Актуальне
- Важливе