Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"У Херсоні прилетіло в будівлю суду, де розміщувались і так званий уряд окупантів і військово-цивільна адміністрація зрадників. Кожне подібне влучання наближає нашу перемогу.Херсонці, будь ласка, не ходіть біля розміщень орків", – написав він.

Відео будівлі суду опублікували й у місцевому телеграм-каналі "Херсон: війна без фейків".

Згодом Хлань додав, що колаборантка Катерина Губарєва, яку росіяни розглядають як потенційну наступницю так званого голови окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо, була в будівлі в момент прильоту.

"На жаль, жива. Жаліється лише на дзвін у вухах. Але загиблі серед окупантів точно є", – зазначив Сергій Хлань.

Депутат також розповів, що сьогодні в будівлі апеляційного суду в окупантів відбувалося "совещание глав администраций городских и муниципальных округов".

Так званий заступник голови окупантської адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов у коментарі російським пропагандистським ЗМІ заявив, що удар припав по його кабінету.

"До мене просто в кабінет, відверто кажучи, прилетіло близько 5 HIMARS, моє крило, де я перебував, практично зруйноване", – сказав він.

Офіційно інформацію про вибухи в Херсоні українська влада наразі не коментувала.

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