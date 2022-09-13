Отруєння як прикриття. Гауляйтера Херсонщини Сальдо усунули через розкрадання коштів, - росЗМІ
Володимир Сальдо не був отруєний і не повернеться керувати захопленою Херсонщиною – його визнали профнепридатним через злодійство
Про це повідомляє телеграм канал "Можем обяснить", з посиланням на власні джерела.
"Сальдо не був у комі, це прикриття. Він прокрався, після чого був фактично звільнений з посади голови адміністрації Херсонської області", — повідомило джерело в російській владі, знайоме із ситуацією.
За його словами, офіційно звинувачення Сальдо оголосити не можуть — гроші в Херсон надходять із Москви готівкою.
Джерело додало, що наступником Сальдо розглядається Катерина Губарєва, призначена заступником голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області.
Напередодні Сальдо зняв перше відео після передбачуваного отруєння. Він заявив, що довгий час не з'являвся на публіці, тому що перебував під опікою лікарів. А зараз не повертається на посаду, а працює над "бюджетом" області.
Сальдо тричі обирався міським головою Херсона, був членом проросійської Партії регіонів. У перші дні війни він був прихильником єдиної України, проте після захоплення області перейшов на бік окупантів.
- Володимиру Сальдо "стало погано" на початку серпня. Його перевезли спочатку у Крим, а потім – у Москву.
- 20 серпня міноборони РФ офіційно заявило, що Сальдо було отруєно бойовою отруйною речовиною і звинуватило в тому Україну.
- 23 серпня стало відомо, що він досі в лікарні – стан його здоров'я тримають у секреті.
- 3 вересня у Херсоні вибухнув та загорівся комплекс відпочинку "Загублений світ" колаборанта Сальдо, де влаштували свою базу окупанти.
- 5 вересня СБУ повідомила, що на Житомирщині арештовано активи компанії Сальдо, вартістю понад 6 млн грн.
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