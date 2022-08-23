Херсонський колаборант Сальдо досі в лікарні – стан його здоров'я тримають у секреті
Лікування Володимира Сальдо відбувається у режимі секретності, про його стан знає лише вузьке коло медиків
Про це повідомляє телеграм-канал Baza.
Голова так званої тимчасової адміністрації Херсонської області вже 17 днів перебуває у токсикореанімації інституту імені Скліфосовського у Москві. До важливого пацієнта ставляться з обережністю: про лікування Сальдо знає лише вузьке коло лікарів.
За інформацією Baza, Сальдо продовжує перебувати у тяжкому стані. Його отруєння ускладнилося тромбоемболією легеневої артерії (закупоркою артерій тромбами). Лікарі не приходять до нього під час загального обходу — щоденно огляду Сальдо проводить особисто директор інституту.
- Володимиру Сальдо стало погано на початку серпня. Його перевезли спочатку у Крим, а потім – у Москву.
- 20 серпня міноборони РФ офіційно заявило, що Сальдо було отруєно бойовою отруйною речовиною і звинуватило в тому Україну.
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