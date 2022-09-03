У Херсоні вибухнув та загорівся комплекс відпочинку "Загублений світ" колаборанта Сальдо, де влаштували свою базу окупанти

За цією адресою розташовувалася база російських військових. Про подію повідомляють російські інформаційно-пропагандистські державні агенції ТАСС та РІА "Новості", а також місцеві херсонські ТГ-канали.

Наразі відомо про руйнування комплексу внаслідок серії вибухів. Точна кількість втрат окупантів з'ясовується.

Мешканці прилеглих багатоповерхівок чули кілька (щонайменше 8) вибухів. Не виключено, що здетонували боєприпаси росіян.

З відкритих джерел відомо, що власником "Загубленого світу", де розміщувалися лазні, сауни та басейни для відпочинку та оздоровлення, є головний херсонський колаборант, очільник російської "влади" на Херсонщині, в минулому нардеп від Партії регіонів Володимир Сальдо. Сам він наразі перебуває у Москві на лікуванні після замаху шляхом отруєння.

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