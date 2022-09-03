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Головна війна з Росією На Херсонщині в окупованих Олешках детонує військовий склад окупантів, - мер

На Херсонщині в окупованих Олешках детонує військовий склад окупантів, - мер

3 вересня, 2022 субота
17:28
війна з Росією Вибухи під Джанкоєм

Сьогодні, 3 вересня, у місті Олешки Херсонської області детонують боєприпаси на російському військовому складі

Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук у телеграмі. 

“Детонує БК в районі промзони вже 30 хвилин”, - пише Рищук.

За інформацією речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука, у Олешках знищили техніку окупантів.

Місцеві телеграм-канали опублікували відео, на якому видно задимлення.

“Точне влучання в БК між Раденськом і Олешками”, - пише телеграм-канал Труха.

Також повідомляється про вибухи у Херсоні.

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