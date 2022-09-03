Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук у телеграмі.

“Детонує БК в районі промзони вже 30 хвилин”, - пише Рищук.

За інформацією речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука, у Олешках знищили техніку окупантів.

Місцеві телеграм-канали опублікували відео, на якому видно задимлення.

“Точне влучання в БК між Раденськом і Олешками”, - пише телеграм-канал Труха.

Також повідомляється про вибухи у Херсоні.

Контрнаступ Збройних сил України в Херсонській області став для російських окупантів тактичною несподіванкою.

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