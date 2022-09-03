На Херсонщині в окупованих Олешках детонує військовий склад окупантів, - мер
Сьогодні, 3 вересня, у місті Олешки Херсонської області детонують боєприпаси на російському військовому складі
Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук у телеграмі.
“Детонує БК в районі промзони вже 30 хвилин”, - пише Рищук.
За інформацією речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука, у Олешках знищили техніку окупантів.
Місцеві телеграм-канали опублікували відео, на якому видно задимлення.
“Точне влучання в БК між Раденськом і Олешками”, - пише телеграм-канал Труха.
Також повідомляється про вибухи у Херсоні.
- Контрнаступ Збройних сил України в Херсонській області став для російських окупантів тактичною несподіванкою.
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