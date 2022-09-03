Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині став для РФ несподіванкою, - британська розвідка
Контрнаступ Збройних сил України в Херсонській області став для російських окупантів тактичною несподіванкою
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що з 29 серпня 2022 року ЗСУ відновили наступальні дії на Півдні України. Одним з елементів цього наступу є постійне просування на широкому фронті на захід від річки Дніпро, зосереджене на трьох напрямках у межах окупованої Росією Херсонської області.
У розвідці Британії зазначають, що операція має обмежені безпосередні цілі, але українські сили, ймовірно, досягли певної тактичної несподіванки, скориставшись поганим матеріально-технічним забезпеченням, адмініструванням та керівництвом в російських збройних силах.
"Оскільки бойові дії також тривають на Донбасі та в Харківському напрямку, для російського командування ключовим найближчими днями буде рішення, куди спрямувати будь-який оперативний резерв, який вдасться створити", - дійшли висновку в британській розвідці.
- 3 вересня Інститут вивчення війни повідомив, що росіяни створюють неправдиві інформаційні наративи, аби переконати, що контрнаступ ЗСУ на Півдні України зазнав невдачі.
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