Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що з 29 серпня 2022 року ЗСУ відновили наступальні дії на Півдні України. Одним з елементів цього наступу є постійне просування на широкому фронті на захід від річки Дніпро, зосереджене на трьох напрямках у межах окупованої Росією Херсонської області.

У розвідці Британії зазначають, що операція має обмежені безпосередні цілі, але українські сили, ймовірно, досягли певної тактичної несподіванки, скориставшись поганим матеріально-технічним забезпеченням, адмініструванням та керівництвом в російських збройних силах.

"Оскільки бойові дії також тривають на Донбасі та в Харківському напрямку, для російського командування ключовим найближчими днями буде рішення, куди спрямувати будь-який оперативний резерв, який вдасться створити", - дійшли висновку в британській розвідці.

3 вересня Інститут вивчення війни повідомив, що росіяни створюють неправдиві інформаційні наративи, аби переконати, що контрнаступ ЗСУ на Півдні України зазнав невдачі.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb