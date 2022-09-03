В ISW пояснили, як РФ намагається протидіяти контрнаступу ЗСУ за допомогою Лукашенка та брехливих наративів
Росіяни створюють неправдиві інформаційні наративи, аби переконати, що контрнаступ ЗСУ на Півдні України зазнав невдачі
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
В ISW звертають увагу, що російські офіційні особи та пропагандисти дедалі активніше просувають власні наративи стосовно українського контрнаступу, аби посилити неправдиві заяви про те, що він є згубним для подальшого існування України.
Зокрема, міністр оборони Росії Сергій Шойгу 2 вересня заявив, що президент України Володимир Зеленський спланував операцію у Херсонській області виключно для того, щоб створити у "західних кураторів" ілюзію, що українські війська можуть вести ефективний контрнаступ. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 1 вересня сказав, що внутрішні українські розбіжності незабаром змусять військовий конфлікт припинитися.
Американські аналітики додали, що російські військові пропагандисти посилили ці наративи 1-2 вересня, оскільки інформаційний простір навколо успіху та темпів українського контрнаступу залишався туманним.
"Російські джерела продовжуватимуть поширювати брехливі наративи, щоб використовувати мовчання українських військових. Як раніше зазначав ISW, складні контрнаступи не можуть бути проведені миттєво або за кілька днів, а російська інтерпретація негайного українського провалу через відсутність постійних територіальних здобутків є навмисним затьмаренням реальності", - констатували в ISW.
- 1 вересня Олександр Лукашенко під час відкритого уроку історії у школах заявив, що війна в Україні завершиться найближчим часом, бо зріє "конфлікт між президентом та військовими".
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