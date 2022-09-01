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Головна війна з Росією Лукашенко заговорив про "конфлікт між президентом і військовими в Україні". У Зеленського відповіли

Лукашенко заговорив про "конфлікт між президентом і військовими в Україні". У Зеленського відповіли

1 вересня, 2022 четвер
21:46
війна з Росією Лукашенко Путін

Олександр Лукашенко під час відкритого уроку історії у школах та вишах заявив, що війна в Україні завершиться найближчим часом, бо зріє "конфлікт між президентом та військовими"

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Ведомости".

"Там конфлікт назріває між президентом та військовими. Лише військові можуть поставити руба й сказати: "Ні, давайте домовлятимемося, бо Україну зітруть із лиця землі", - заявив самопроголошений президент Білорусі.

"Росія не може зазнати там поразки. І я в цьому і багато білорусів у цьому плані підтримують Росію", - додав він.

Своєю чергою, в Офісі президента України відреагували на заяви білоруського диктатора.

"Іноді краще мовчати, ніж говорити, — заявив у коментарі радник очільника ОПУ Михайло Подоляк. - Але це точно не про пана Лукашенка. Сьогодні цей суб'єкт цілком чітко та детально розповів про справжнє підґрунтя одного дуже живучого фейку, який місяцями вже роз'їдає наше суспільство. Лукашенко зі знанням і в деталях виклав медійну історію про наявність нібито потужного конфлікту між військовими та політичним керівництвом в Україні. І що цей конфлікт має забезпечити найближчим часом якийсь переворот, оскільки військові втомилися від війни й не хочуть більше терпіти радикалізм президента Зеленського".

Подоляк вважає, що це – "вкрай симптоматична" заява, яка цілком чітко розставляє ключові акценти – по-перше, звідки насправді ростуть ноги у цієї конкретної інформаційно-психологічної операції; по-друге, які саме цілі у численних повідомлень про нібито конфлікт між Офісом та військовими, а по-третє, що саме наші військові нібито мають стати тими, хто погодиться на ультимативні переговори на умовах РФ.

"І нарешті, цілком зрозуміло, що, відчуваючи суттєві проблеми у військовому плані, російські спецслужби різко посилять ставку на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації всередині країни. Зокрема, масштабуючи подібні фейки про "конфлікт між політиками та військовими", - зауважив радник глави ОПУ.

  • 31 серпня радник глави Офісу президента висловив думку, що навіть Лукашенко зрозумів, що ця війна — це для нього негатив: і в історичному, і в тактичному, і в стратегічному сенсі.
  • 30 серпня полковник СБУ Роман Костенко в ефірі Еспресо заявив, що якби Путін міг, то вже залучив би білоруську армію і Лукашенка у війні проти України.
  • А журналіст білоруської служби Радіо Свобода Калиновський вважає, що загроза вторгнення з Білорусі існуватиме, поки при владі Лукашенко та Путін.
  • 28 серпня у небі над Білоруссю п'ять російських літаків випускали ракети по Україні.

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Білорусь
Олександр Лукашенко
Володимир Зеленський
ЗСУ
Михайло Подоляк
пропаганда
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