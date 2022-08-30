Якби Путін міг, то вже задіяв би білоруську армію і Лукашенка у війні проти України, - полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко вважає, що Путін не може змусити Лукашенка вступити у війну проти України
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Ми повинні враховувати й враховуємо, що наші війська стоять на північному кордоні й Білорусь може вступити у війну проти України. Проте на сьогодні немає інформації про те, що Лукашенко готовий це зробити. Він вагається і його риторика дуже часто змінюється. Я вважаю, що якби Путін міг залучити білоруську армію та Лукашенка у війні проти України, то він зробив би це давно", - пояснив Костенко.
Полковник СБУ наголосив, що для Путіна дуже важливо мати політичного союзника у війні проти України.
"Для Путіна дуже важливо відкрити ще один фронт проти України. Це дозволило б йому показати дієвість ОДКБ. Також для нього важливо просто мати союзника. І таку мету він переслідує не для стратегічного успіху на полі бою, а для політичного", - додав він.
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